Deze Rotterdamse sportschool wil juist kleinschalig blijven: ‘Een nummer zijn we op andere plekken al’

De sportschool is op het complex van het Thorbecke College te vinden. De middelbare scholier met de grote rugzak en de mensen met de sporttas fietsen door elkaar heen. ,,We hebben ook een project met de eindexamenleerlingen van hiernaast”, wijst Stoker achter zich. In het kantoortje hoor je de schoenen piepen op de vloer van de gymzaal ernaast. ,,Ik heb zelf ook wel eens wat gedaan in het onderwijs tijdens mijn opleiding aan de sportacademie, het is grappig om het dan jaren later weer hier tegen te komen.”