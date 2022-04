Deze Rotterdamse striptekenaar is pas 34 jaar maar krijgt nu al een prijs voor haar hele oeuvre

Op haar 34ste heeft stripauteur Aimée de Jongh al een oeuvreprijs te pakken. Het werk van de Rotterdamse is na verschillende internationale prijzen nu in zijn geheel bekroond met de nationale Stripschapprijs 2022.

Na een opleiding aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en animatielessen in Gent en Parijs begon De Jongh op 22-jarige leeftijd haar stripcarrière met de dagelijkse serie Snippers voor dagblad Metro. Toen ze 25 was, publiceerde ze haar eerste graphic novel De terugkeer van de westendief, die meteen werd verfilmd en in meerdere landen werd uitgezonden.

In Nederland kreeg het tekentalent bekendheid met illustraties voor schoolboeken en animaties voor het tv-programma De Wereld Draait Door, haar internationale doorbraak kwam met Blossoms in Autumn, een graphic novel over bejaardenliefde.

Actualiteit

De Jongh schuwt in haar werk de actualiteit niet. Met Dagen van zand, over de ellende van Amerikaanse boeren tijdens een periode van extreme droogte, won ze internationale prijzen. In het boek klinkt een klimaatwaarschuwing door. Ook haar journalistieke stripverslag van een bezoek aan opvangkampen voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos, viel op. Samen met harpiste Lavina Meijer maakte ze ook een multidisciplinaire theatershow over de vluchtelingenkwestie.

(Lees verder onder de illustratie)

Volledig scherm Aimée de jongh maakt een strip over een vluchtelingenkamp op Lesbos © Gerrit Van Den Hoven

Volgens de jury van de Stripschapprijs weet De Jongh ‘als geen ander haar kwaliteit en bedrevenheid in te zetten om het medium strips naar een hoger plan te tillen. Als een van de weinige Nederlandse stripmakers weet ze dat publiciteit net zo belangrijk is als werk op niveau te leveren.’

De Stripschapprijs wordt sinds 1974 jaarlijks toegekend en werd eerder gewonnen door onder anderen Joost Swarte, Kamagurka, Jan Kruis, Marten Toonder en Peter van Straaten. De Jongh is de nog maar derde vrouw in veertig jaar die de prestigieuze onderscheiding krijgt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.