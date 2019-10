Deze Rotterdamse thuisbakster is binnenkort weer op televisie te zien

De Rotterdamse Nicole Meijer (39), bekend van haar deelname aan Heel Holland Bakt , keert terug op televisie. Binnenkort is ze te zien in het bakprogramma Bak mee met MAX van Omroep MAX.

Dit doet ze niet alleen: samen met andere oud-kandidaten Anna Yilmaz en Cas Wolters, ook uit het afgelopen seizoen, laat ze haar bakkunsten aan heel Nederland zien. Het zijn creaties die voor iedere kijker na te maken zijn. Van havermoutmuffins tot Limburgse vlaaien. Ook leuk: in elke aflevering komt een andere presentator én een ander baksel aan bod. De Rotterdamse verschijnt over twee weken, op vrijdag 25 oktober, voor het eerst. Ze is in vier afleveringen te zien.

Heel Holland bakt heeft voor haar de deuren geopend naar dit bakprogramma. ,,Ik werd gevraagd of we met zijn drietjes dit programma wilden presenteren. Hier zei ik natuurlijk meteen ja op,’’ zegt ze lachend. ,,Ik had helemaal niet verwacht dat ik weer op televisie zou komen. Ik heb wel altijd geroepen dat ik presenteren en workshops geven leuk vind, maar dit had ik niet gedacht’’, geeft ze toe.

Favoriete recepten

De show draait om het maken van makkelijke gerechten, die je thuis in een handomdraai op tafel kunt zetten. Maar ook de persoonlijke favorieten van Meijer komen in het programma terug. ,,Ik mocht zelf aandragen welke recepten ik wilde maken. Dit zijn baksels die ik vaak maak of die mijn kinderen heel lekker vinden.’’

Een van de recepten waarmee ze de kijker de komende weken gaat verlekkeren, zijn snelle kaneelbroodjes. ,,Ik ben dol op cinnamon rolls, alleen het deeg doet er ontzettend lang over om te rijzen. Vandaar de snelle variant: deze staat in 40 minuten op tafel zonder dat je allerlei gekke bakspullen nodig hebt.’’ En dat is waar het programma volgens haar ook om draait: simpele recepten die zij op een zaterdagochtend in elkaar flanst.

De bakster is inmiddels ervaren in het bakken op televisie, maar toch was het nog wel spannend tijdens de show. ,,Het was wel de eerste keer dat ik zo presenteer, dus het was wel wennen dat ik alles goed voor de camera deed. Gelukkig heb ik recepten gemaakt waar ik veel vanaf weet. Dat kon ik tenminste op de automatische piloot doen.’’

Indruk

Volledig scherm Met deze taart maakte Nicole grote indruk tijdens de selectiedag van Heel Holland Bakt. © Privéfoto De thuisbakster deed afgelopen seizoen mee aan het populaire bakprogramma Heel Holland Bakt. Zij greep hier nét naast de winst, maar haar voorliefde voor bakken is er niet minder om.



Eerder imponeerde ze de jury tijdens de selectiedag met haar grote gestapelde taart, waarvan twee lagen bestonden uit sinaasappel-kardemom met prosecco-botercrème. De derde laag was een chocoladetaart met cappuccinocrème. Op elke laag zaten ook nog kletskoppen, macarons en meringues.



In de weken die volgden, leverde ze keer op keer resultaat: slagroom schnitts, sneeuwtaarten, flammkuchen en kipburgertjes: de Rotterdamse kan het allemaal. Juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden waren dan ook geregeld gecharmeerd van haar creaties.

Niet stilzitten

De Rotterdamse werkt als teamleider in de thuiszorg, maar haar volgers kunnen sinds haar Heel Holland Bakt-avontuur meegenieten van haar baksels op Instagram. Daarnaast heeft ze niet stilgezeten. Ze bakte afgelopen maart een groen-witte taart voor de jarige Euromast. Ook gaf ze een bakworkshop in een Coolblue-winkel.



Fulltime taarten maken op bestelling gaat ze in elk geval niet doen. Het bakprogramma, waarin ze met één dag hard werken vier afleveringen had gefilmd, paste wel in haar drukke schema. ,,Ik werk fulltime en heb drie kinderen. Maar stel, er komt een vervolg op het programma, dan pak ik dat zeker met beide handen aan!’’

