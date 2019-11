Deze student gaat viral met Zwarte Piet-bericht en krijgt zelfs reactie van Kim Kardashian

Een reactie van Kim Kardashian is het allerlaatste wat de Rotterdamse Ramone Bendt (18) had verwacht. De realityster reageerde op het bericht om Zwarte Piet in de ban te doen. De actie, die zij samen met een groep anderen opzette, gaat inmiddels viraal.

Volledig scherm De Facebook-post van Ramone ging viral en werd al ontzettend vaak gedeeld. © Ramone Bendt Het begon zondag, toen de 18-jarige Ramone Bendt uit Rotterdam besloot om zich niet langer stil te houden en met haar vrienden te delen hoe ze over Zwarte Piet denkt. ,,Ik heb nooit eerder mijn stem laten horen: dit is de eerste keer dat ik mijn mening deel’’, laat de Rotterdamse weten. Een dag later werd ze wakker en hadden meer dan 800 mensen haar bericht gedeeld.



Op haar ‘Zwarte Pieten-discussie samenvatting’ kwamen ontzettend veel positieve én negatieve reacties. Wat begon als een ‘vredig protest’, groeide uit tot massale haatberichten. ,,Mensen reageerden met dat ik terug naar mijn eigen land moet gaan, de traditie met rust moet laten en dat ik alle Nederlanders over één kam scheer. Maar ik ben zelf ook Nederlander’’, zegt ze resoluut.

Deze reacties zijn volgens haar juist het probleem. ,,De Zwarte Pieten-discussie wordt gebruikt voor racistische en beledigende opmerkingen. Ik heb een hele dikke huid hoor: het raakt me niet.’’

Artiesten

Behalve het delen op haar eigen Facebook, gooide ze haar bericht ook in een Ladies Talk-Facebookgroep. ,,Er zitten hier zo’n 30.000 vrouwen in en we praten ook vaak over de Zwarte Pieten-discussie. Een van de dames, Nur Sa, reageerde op mijn bericht en zei: ‘meiden, we moeten berichten sturen naar artiesten.’’’

Zo gezegd, zo gedaan. Er werd een bericht gemaakt en een Engelstalig artikel over Zwarte Piet bijgevoegd. ,,Iedereen spamt internationale bekendheden. In totaal hebben we het bericht naar ongeveer tweehonderd mensen gestuurd’’, zegt Ramone. Het ontplofte pas echt toen Amerikaanse rapper Waka Flocka het bericht op zijn Instagrampagina met 3,2 miljoen volgers deelde. Hij schreef dat hij niet kan geloven dat dit aan de gang is in Nederland.

Quote Iedereen spamt internatio­na­le bekendhe­den. In totaal is het bericht naar tweehon­derd mensen gestuurd Ramone Bendt

Sneeuwbaleffect

Volledig scherm Amerikaanse rapper Trey Songz laat zich ook uit naar aanleiding van de actie van Ramone, Nur en de andere dames. © Ramone Bendt Volgens Ramone ontstond een sneeuwbaleffect. Door Waka Flocka pakten Nederlandse rappers als Jonna Fraser, Chivv en Defano Holwijn haar bericht op en de Amerikaanse bekendheid Trey Songz. Zelfs realityster Kim Kardashian stuurde een berichtje. Ze liet weten al over de Zwarte Pieten-discussie te hebben gehoord. ,,It’s so crazy’’, zegt zij daar over. ,,Bekendheden steunen massaal onze actie. Ik ben hier erg blij mee’’, zegt Ramone.



Ramone is voorlopig nog niet van plan om te stoppen met het benaderen van internationale artiesten. Zelf wacht ze nog hoopvol op reactie van talkshowhost Ellen DeGeneres en actrice Jada Pinkett Smith. ,,De discussie is al langer gaande, maar nu krijgt het echt de aandacht die het verdient.’’

Toekomst