Deze toffe dingen doe je dit pinksterweekend in Rotterdam (26 – 29 mei)

Watertaxi komt met nieuwe hop on, hop off-verbinding in de weekenden

Snel van de Kop van Zuid naar de Boompjes, of van de Veerhaven naar de Euromast: vanaf 27 mei kan dat zonder reservering met de nieuwe hop on, hop off-bootverbinding van de Rotterdamse watertaxi. De nieuwe Cirkellijn, zoals de verbinding heet, is in de weekenden en met de feestdagen te gebruiken.