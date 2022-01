Deze vriendelijke reus maakt tafels van gezonken galjoenen en tropisch hardhout: ‘Maar heb effe geduld’

Made in 010 Hoe dit voormalige sigaren­zaak­je uitgroeide tot een van de grootste verhuur­ders van zwaar materieel

Het terrein van Peinemann in Hoogvliet huisvest een wagenpark waar je je vingers bij aflikt. Heftrucks, hoogwerkers, kranen; de een nog groter, langer, zwaarder en met meer wielen dan de ander. Wat bijna zeventig jaar geleden begon als een klein familiebedrijf is uitgegroeid tot een one stop shop met meer dan duizend medewerkers en vestigingen over de hele wereld.

