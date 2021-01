Deze zaak wordt het laatste kunstje van meesterkok Ad Janssen (en het staat op een prachtig landgoed)

De 63-jarige Janssen is een bekendheid in de regio, met zaken als Het Kasteel van Rhoon en Het Wapen van Rhoon. Tot afgelopen zomer bestierde hij ook hotel/restaurant Bellevue in Dordrecht, maar dat ging over de kop. Het eerste faillissement in zijn carrière. In AD De Dordtenaar noemde hij het onomwonden ‘een afgang’. ,,Heb ik het geprobeerd? Ja. Heb ik fouten gemaakt? Ja. Maar aan corona kon ik niets doen”, klonk het.