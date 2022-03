Deze zakdoekjesboom is bedoeld voor troost en alle coronatranen

video Hogere brandstof­prij­zen drijven taxichauf­feurs tot wanhoop: ‘Velen al in de bijstand’

De almaar stijgende prijzen aan de pomp drijven taxichauffeurs in Nederland bijna tot wanhoop. Want terwijl de brandstofkosten oplopen, blijft het metertarief gelijk. En door corona zíjn er al veel minder taxiritjes. ,,Als ik die schoolritten niet had, zat ik nu ook al lang in de bijstand.’’

