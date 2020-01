Diana Ross en Lionel Richie op North Sea Jazz

Tien woningen Berkel ontruimd vanwege gaslek

10:43 Aan het Bachplein in Berkel en Rodenrijs zijn tien woningen ontruimd vanwege een gaslek. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio ontstond het gaslek door werkzaamheden in de voortuin. Stedin is ter plaatse om het lek te dichten.