Dichter bij Palestina dan ooit

Drie pompstati­ons leveren 5 miljoen op

7:16 De veiling van de huurrechten van drie tankstations in Schiedam blijkt een goudmijn te zijn. Het levert de gemeente bijna 5 miljoen euro op, waar er 'slechts' rekening was gehouden met 1,2 miljoen. ,,Het resultaat van de veiling overtreft onze verwachtingen'', aldus burgemeester Cor Lamers in een brief aan de raad.