Die éne tafel heeft meubelmaker Hugo veel gebracht, maar: ‘Het is niet mijn passie’

Rotterdam­se student maakt tafel Avondetap­pe

Rotterdammer Hugo van den Haak (25) heeft de nieuwe tafel van het NOS-programma De Avondetappe, de dagelijkse talkshow rond de Tour de France, ontworpen en gemaakt. Van den Haak is tweedejaars aan het HMC, het hout- en meubileringscollege in de Maasstad. Op 7 juli is zijn creatie voor het eerst te zien op televisie.