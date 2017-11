Terwijl meer dan een derde van de huwelijken in Nederland mislukt, vierden elf Vlaardingse echtparen gistermiddag hun diamanten (60 jaar) en briljanten (65 jaar) huwelijk tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het Vlaardingse stadhuis.

De stellen werden door de gemeente Vlaardingen in het zonnetje gezet. Burgemeester Annemiek Jetten verwelkomde het gezelschap met mooie woorden. ,,Een huwelijk van meer dan zestig jaar is een compliment waard. De mensen zeiden tegen me dat je elkaar iets moet gunnen, dat is de sleutel."

Gerthus (86) en Cornelia (81) Vermeulen genoten zichtbaar van het feestje. Ze zijn al zestig jaar getrouwd en geven nog ontzettend veel om elkaar. ,,Die zestig jaren zijn voorbij gevlogen. Ja, we waren jong toen we met elkaar trouwden, en het was niet eens een moétje", lachte de stralende Cornelia. Hoewel de leeftijd wat tegenwerkt, stonden ze toch mooi op de dansvloer. ,,We hebben vroeger echt veel gedanst. Dit was weer de eerste keer in twee jaar, toch bijzonder", sprak Gerthus.

Stadsarchivaris Harm Jan Luth nam de echtparen terug naar de jaren vijftig - de tijd dat de koppels elkaar het jawoord gaven - met foto's van het Vlaardingen van toen. De Vlaardingse zanger Patrick Palm bracht een nostalgisch gevoel in de zaal met covers van gouwe ouwen van zangers als Elvis Presley en Frank Sinatra. Enkele stellen sprongen de dansvloer op en voelden zich weer even jong.