Diederik Gommers overvallen door de emoties tijdens crisisbijeenkomst: ‘Maar we kunnen niet anders’

Afdelingshoofd Diederik Gommers is overvallen door de emoties die loskwamen tijdens de crisisbijeenkomst van het Erasmus MC afgelopen maandag. Uit een interne, anderhalf uur durende video-opname, die is bekeken door NRC , blijkt dat de bijeenkomst met Gommers, ic-directeur Johanneke Mulder en een deel van het personeel uit de hand liep.

In de bijeenkomst presenteerde Gommers plannen om het aantal intensivecarebedden in het Erasmus MC uit te breiden van veertig naar vijftig of 56. Hiermee zou het Rotterdamse ziekenhuis meegaan met de landelijke opschaling van het aantal ic-bedden, aldus Gommers. ,,Het plan dat we maandag presenteerden was een conceptplan, om te zorgen dat we voorbereid zijn mocht het deze winter weer fout gaan”, legt Gommers uit. Toch schoot het bij veel ic-verpleegkundigen in het verkeerde keelgat. Dat leverde een emotionele confrontatie op. Het vertrouwen in de leiding van het ziekenhuis zou helemaal weg zijn, volgens de aanwezige verpleegkundigen.

Quote De kans dat het hier misgaat in de winter, is niet ondenkbaar en daarop moeten we voorbereid zijn

Emoties

Gommers zegt te begrijpen dat de emoties door de langdurige coronacrisis hoog opliepen, maar benadrukt ook dat het Erasmus MC een ziekenhuis is en het niet onvoorbereid een mogelijke nieuwe piek in kan gaan. ,,Ik begrijp dat ze het niet willen horen, maar we kunnen niet anders. Rotterdam heeft een vaccinatiegraad van 55 procent. De kans dat het hier misgaat in de winter, is niet ondenkbaar en daarop moeten we voorbereid zijn.”

Het opschalen van het aantal ic-bedden voor een nieuwe piek gaat door, maar na de reacties op de gepresenteerde plannen komen er wel meer evaluatiegesprekken. Die vinden ook plaats om het vertrouwen weer op te bouwen en goed te houden. ,,We gaan in gesprek met de verpleegkundigen om uit te vinden waar ze zo bang voor zijn en waar de moeilijke punten liggen. Dat nemen we vervolgens allemaal mee in de uiteindelijke plannen.” Bovendien moeten er gesprekken komen met externe burn-outcoaches en de eigen teamleiders, om zo de stress en de onrust onder verpleegkundigen te verminderen. ,,Ik sta achter mijn intensive care en zou nooit iets doen als we het draagvlak er niet voor zouden hebben”, verzekert Gommers.

