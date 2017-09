Dief denkt slag te slaan en rooft verkeerde schilderijtje

Het schilderij dat de dief tijdens open monumentendag meenam uit museum Oud Overschie in Rotterdam was niet van de Haagse schilder Jan Vrolijk, maar van zijn Rotterdamse collega met dezelfde achternaam en voorletter. ,,Ik denk dat het een paar tientjes waard is”, zegt museumbeheerder Kees Bloemendaal. ,,Maar het heeft wel emotionele waarde. Wij hebben het gekregen van onze vrijwilliger Rob Jansen. Het is nog van zijn moeder geweest.”

Natuurlijk weten ze bij het museum niet zeker wat de dief moet hebben gedacht. ,,Maar we denken dat het zo is gegaan.” Het verdwenen schilderijtje was niet groot, ongeveer A4 formaat. Het paste zó in een tas. Omdat het nog maar net in de collectie was, hebben de medewerkers van Museum Overschie er geen foto van kunnen maken. De Overschiese schilder Vrolijk schilderde veel in zijn woonomgeving: landschappen, weilanden, slootjes en plassen. Op het gestolen werkje stond een molen en een deel van een plas.