Dieren voeren mag niet meer, maar na drie maanden nog nul boetes uitgedeeld: ‘Veel mensen weten het nog niet’

In Rotterdam is het voeren van stadsdieren als eenden, duiven en ganzen sinds 1 juli verboden in de openbare ruimte. Wie dat toch doet, riskeert een boete van honderd euro. Maar dat is na drie maanden nog niemand overkomen, zegt een woordvoerder van Stadsbeheer. ,,Het gebeurt wel dat mensen erop worden aangesproken, maar vaak blijkt dat ze nog niet op de hoogte zijn van het verbod”, aldus de woordvoerder. ,,Als we de indruk hebben dat mensen doelbewust het verbod aan hun laars lappen, treden we wel op. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd.”