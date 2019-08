Dierenactivisten verstoren EK paardensport, ‘Vervelend maar ook gevaarlijk’

video / update Dode man aangetrof­fen in ‘bedrijfje’ dat drugs verpakt

19:32 In de Louise de Colignylaan in de Rotterdamse wijk Kralingen is een dode man uit Rotterdam aangetroffen. Lange tijd werd er gedacht dat er in de woning een drugslab zat, maar na onderzoek bleek het te gaan om een plek waar drugs verpakt werd. In het pand, Buitenhuys Kralingen, werd ook een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.