Dierenambulance redt na 3,5 uur graafwerk eendenkuikens uit ondergrondse pijp

Volgens de vrijwilligers van de dierenambulance liep de moedereend hevig in paniek rond nadat haar kroost in de pijp was verdwenen. Het ging dan ook niet om de makkelijkst bereikbare plek: de pijp loopt ondergronds over een terrein dat is afgedekt met zware betonplaten.



Uiteindelijk is met een heftruck een van de platen weggehaald. Daarna konden ambulancemedewerkers Richard en Sandra verder graven om de pijp bloot te leggen en open te maken. Na flink wat uurtjes werk vond er gelukkig eindelijk een ‘familiereünie’ plaats en konden moeder en kinderen weer fijn vrij rondzwemmen.