Dierenbeul slaat opnieuw toe: wéér eend met pijl in zijn borst

Olifanten­drol ‘bewonderen’ in het Natuurhis­to­risch Museum

17:43 De drol van Aziatische olifant Ramon is vanaf zaterdag te zien in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. De olifant was een begrip in Diergaarde Blijdorp. De 27-jarige olifant bezweek in 1998 aan een hersenbloeding tijdens de paring.