Dierenbeulen bewerken kater met vuurwerk: rug ontveld, staart kwijt en plastic in zijn anus

Politie grijpt automobi­list die met 250 per uur (en zonder rijbewijs) over de snelweg scheurt

11:23 Een automobilist is tijdens de kerstdagen in de regio Rotterdam betrapt op een flinke snelheidsovertreding. De man scheurde over de weg met snelheden die opliepen tot 250 kilometer per uur. Toen de agenten van het Team Verkeer hem eenmaal staande hadden gehouden, bleek dat de man niet over een rijbewijs beschikte.