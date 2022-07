Dierenopvang afgeladen vol met straat geplukte katten en kittens: ‘Het is een gebed zonder eind’

De telefoon rinkelt bijna onophoudelijk en het personeel rent van hot naar her. De ene melding van een nestje kittens is nog niet binnen, of de volgende zwerfkat wordt aangemeld. En dat is in beide gevallen werk aan de winkel voor ‘opperbaasje‘ Ineke Jochims, oprichter van de stichting, en haar legertje helpende handen, van wie echter de één na de ander ten prooi valt aan corona. Alsof de kersverse, loei-besmettelijke variant Centauris reeds in het sfeervolle pandje naast de A16 is neergedaald.