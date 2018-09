Dierenpolitie treft zwaar verwaarloosde hond aan: 'hij is er slecht aan toe'

De dierenpolitie heeft een onderzoek ingesteld om de eigenaar van het beestje te achterhalen. ,,Het lijkt erop dat de hond geen chip heeft, maar dat weten we pas zeker als de klitten zijn weggehaald. We gaan uit van het scenario dat de hond gedumpt is. We vragen rond in de buurt of mensen weten wie de eigenaar is." Ook hoopt de dierenpolitie via sociale media wijzer te worden over de herkomst van het dier.