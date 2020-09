Diergaarde Blijdorp gered van ondergang: gemeente komt met lening van 10 miljoen euro over de brug

Verdenking van seksueel misbruik door medewerker nieuw dieptepunt voor jeugdzorg­in­stel­ling

9:00 Rotterdammer Ken van E. (43) staat vandaag terecht voor seksueel misbruik van twee minderjarige meisjes. Justitie verwijt hem dat te hebben gedaan in zijn functie van mentor van de tieners die waren geplaatst in de gesloten jeugdinstelling Midgaard in Den Haag. Het betekent een nieuw dieptepunt voor de instelling, die de boel net weer op de rit had.