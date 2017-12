Blijdorp heeft miljoenen nodig voor gebouwen

In een openhartig interview met deze krant wijst de nieuwe directeur Erik Zevenbergen op peperdure klussen die in het verschiet liggen. Zo zijn veel monumentale verblijven in het oude gedeelte van de dierentuin - ontworpen door architect Sybold van Ravesteyn - hoognodig aan onderhoud toe. Voor dergelijke kostbare ingrepen is het beschikbare onderhoudsbudget absoluut ontoereikend, stelt hij.



De vele monumenten zijn zowel een vloek als een zegen voor Blijdorp. Het is moeilijk om ze te herstellen volgens de talloze eisen die aan de monumentale status kleven en tegelijkertijd geschikt te maken voor dierenwelzijn.



Voor de 150ste verjaardag kreeg Blijdorp 4,5 miljoen euro van de gemeente. Daarmee kon een aantal monumentale dierenverblijven grondig worden vernieuwd, waaronder het oude roofdierenverblijf. Alleen veroorzaakten discussies met de welstandscommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en bodemvervuiling zo veel vertraging dat het budget met 800.000 euro is overschreden. Meer dan de helft van de subsidie is opgegaan aan extra uren voor de architecten, aannemers en projectleiding door de vertraging. En dat terwijl Blijdorp elke euro hard nodig heeft.