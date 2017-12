Diergaarde Blijdorp in de wolken: babyneushoorntje nét voor kerst

videoIn Diergaarde Blijdorp is een neushoorntje geboren. De kleine dikhuid kwam vroeg in de avond ter wereld. Moeder Naima en haar telg maken het goed, zegt woordvoerster Constance Alderlieste van Diergaarde Blijdorp. ,,Fantastisch, zo net voor de feestdagen’’, luidt haar reactie. ,,De bevalling is snel verlopen.’’

De voortekenen waren er vandaag al volop. ,,Haar staart stond de hele tijd omhoog, ze was onrustig en had nauwelijks gegeten. We wisten dat het elk moment kon gebeuren. Nu maar afwachten of het kleintje drinkt.’’

De geboorte van een zwarte neushoorn is uniek in Nederland. Dat gebeurde 57 jaar geleden voor het laatst. ,,Dat was in Blijdorp’’, aldus de zegsvrouw. Wie mee wil kijken met het prille geluk, kan hier mee gluren door de webcams in het kraamhok.

Directeur Erik Zevenbergen ging direct op kraamvisite bij de jongste aanwinst van de Rotterdamse zoo. Apetrots is hij op het kalf, dat wel eens dé kersthit in Blijdorp kan worden. ,,Het is voor deze bedreigde neushoornsoort hartstikke goed’’, reageert hij. ,,Zo’n geboorte in de dierentuin is heel zeldzaam. Daarom alleen al zijn we heel erg blij. Het kleintje staat al op de poten, dat ziet er allemaal prima uit.’’

En ofschoon het ukkie tijdens de kerst nog niet voor het publiek is te zien – maar wél op schermen in de Rivièrahal – verwacht hij een forse toeloop. ,,Hopelijk dat het later in de kerstvakantie nog wél lukt om het neushoorntje in levende lijve aan de bezoekers te tonen.’’

Comeback

Na ruim vijftig jaar keerden de zwarte neushoorns in 2013 terug in de Rotterdamse diergaarde. De jonge Naima en de jongvolwassen Vungu werden ondergebracht in de gerestaureerde Dikhuidenvleugel in de Rivièrahal. Later kwam daar nog een ouder vrouwtje bij, Wanda. Geen van de drie heeft eerder nakomelingen voortgebracht. Blijdorp zette alle zeilen bij om dat toch voor elkaar te krijgen, vooral omdat deze diersoort ernstig is bedreigd door stroperij vanwege de waardevolle hoorns. Die worden als medicijn vermalen of dienen als statussymbool. Hun aantallen zijn in korte tijd drastisch afgenomen.

Zwarte neushoorns staan bekend als zeer temperamentvol. Het zijn solitaire dieren die alleen gezelschap dulden als het vrouwtje vruchtbaar is. ,,Naima en Vungu hadden gelukkig meteen een klik’’, stelt de zegsvrouw. ,,De paring verliep helemaal volgens het neushoornboekje. Neuzen tegen elkaar, imponeren door mest en urine te snuiven, gevolgd door een paring van maar liefst drie kwartier. Met succes, zo bleek uit de meting van de hormoonwaardes in het bloed.’’

Volledig scherm Moeder en baby neushoorn © Diergaarde Blijdorp