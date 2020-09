Diergaarde Blijdorp ontslaat kwart personeel vanwege coronacrisis: ‘Afscheid zal ons heel veel pijn doen’

De bedrijfsvoering van de dierentuin moet anders om te kunnen overleven, legt directeur Erik Zevenbergen uit. Eerder deed hij al een noodkreet en gaf hij aan af te stevenen op een tekort van 10 miljoen euro. De attractie ging tijdens de lockdown in maart op slot en is daarna gedeeltelijk open gegaan. Vanwege de coronamaatregelen met 40 procent van de normale capaciteit.

In 2019 kwamen er nog bijna 1,6 miljoen bezoekers. Aantallen waarvan Zevenbergen nu alleen maar kan dromen. De beslissing om mensen op straat te zetten, valt zwaar en werd niet over één nacht ijs genomen, vertelt hij. Van de 180 medewerkers in vaste dienst wordt van zo'n 45 man afscheid genomen.

Gelatenheid

,,Vanmiddag heb ik alle medewerkers in shifts - coronaproof - ingelicht. Ze voelden het aankomen en snappen heel goed dat het niet anders kan. Het is twee voor twaalf. We moeten acteren anders halen we het einde van het jaar niet. Er is veel gelatenheid.”

Hoe de reorganisatie er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat het bedrijf ‘flexibeler’ moet worden. Zo zullen er minder of geen vaste mensen meer in de horeca in de dierentuin worden neergezet. ,,We moeten mee kunnen bewegen met het aantal bezoekers.”

Heel veel pijn

Door activiteiten uit te besteden, vervalt een deel van de kosten. ,,Het afscheid van dierbare, hardwerkende en betrokken collega’s zal ons heel veel pijn doen”, zegt de directeur. Voor deze medewerkers wordt een sociaal plan opgesteld. De komende tijd worden veel gesprekken gevoerd met de ondernemingsraad.

Zevenbergen noemt deze periode van corona ‘een ongekende crisis op het vlak van volksgezondheid, gekoppeld aan een sterke economische teruggang’. Hij is nog in gesprek met de gemeente en hoopt hiervan een financiële bijdrage te ontvangen. De overheid steunt vijftig dierentuinen in Nederland met zo’n 39 miljoen euro. Dat is welkom, maar niet genoeg, geeft Zevenbergen aan.

Hart onder de riem

De dierentuinen schatten dat ze gezamenlijk een verlies lijden van 150 miljoen euro. Blijdorp vroeg al steun van fans, die bijdragen door te doneren, shirts te kopen en abonnementen te nemen of te verlengen. ,,Die betrokkenheid is echt fantastisch en een belangrijk hart onder de riem van onze medewerkers.”

Diergaarde Blijdorp is een stichting zonder winstoogmerk. ,,De bedrijfsvoering van een dierentuin is in de basis gewoon ontzettend afhankelijk van bezoekers, die vooralsnog zeer beperkt toegelaten mogen worden. Dit terwijl alle kosten, die samenhangen met de verzorging van onze unieke dieren, planten en niet te vergeten de monumenten, gewoon door blijven gaan.”

Voortbestaan

Net voor de coronacrisis, op 8 maart, presenteerde de diergaarde nog het zogenoemde Masterplan Blijdorp 2030. De focus lag daarin op het dichterbij brengen van de mens bij de natuur, naar aanleiding van de klimaatverandering en allerlei natuurrampen. Voorlopig gaan alleen de projecten door die van buitenaf zijn gefinancierd. De focus ligt voorlopig op genoeg geld binnen harken om het voortbestaan van de dierentuin te waarborgen.

Het is de tweede grote klap voor een publiekstrekker in Rotterdam. Vorige maand maakte Ahoy bekend 40 procent van het personeel weg te moeten sturen vanwege de coronacrisis. Daar verliezen van de 270 medewerkers 108 mensen hun baan.

