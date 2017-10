Vijfde poot van Quint wordt tóch geamputeerd

De inmiddels beroemde kat gaat donderdag onder het mes, zo maakte de afdeling Chirurgie van de faculteit Diergeneeskunde bekend. Gisteren was er overleg over zijn situatie. Behalve een vijfde poot heeft hij ook een fractuur in de heupkop van zijn rechter achterpoot.

Operatie

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht startte afgelopen week een crowdfundingsactie waarmee inmiddels 1.030 euro is opgehaald. Stichting Zwerfkatten Rijnmond heeft met de actie Help Quint 1.700 euro opgehaald. De actie gaat voorlopig nog even door, volgens Ineke Jochims van Stichting Zwerfkatten Rijnmond. ,,De operatie-kosten vallen hoger uit dan eerder berekend. Quint krijgt nu een andere operatie en zal ook drie maanden moeten revalideren.'' Volgens Jochims is het jammer dat het half jaar oude katje zijn vijfde poot zal moeten missen. ,,Hij heeft immers geen last van de extra poot. Maar uiteindelijk moeten we doen wat het beste is voor Quint.''