Dieven stelen alle wielen van twee auto's

Europa Cup I opnieuw naar Neptunus

20:54 De honkballers van Curaçao Neptunus hebben de titel in de Europa Cup 1 geprolongeerd. In de finale in het eigen stadion in Rotterdam versloeg Neptunus de Italiaanse kampioen A.S.D. Rimini met 5-0. De Rotterdamse club, die dit jaar 75 jaar bestaat, heeft de Europa Cup 1 voor de tiende keer veroverd.