Dik 1000 kilo cocaïne aangetroffen tussen oldtimers en bier

Politie op zoek naar ontsnapte jeugdgevan­ge­ne (21): ‘Met helikop­ters en honden de wijk uitgekamd’

18:35 Een 21-jarige gevangene die in de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt in Spijkenisse verbleef, is tijdens een begeleid verlof vanmiddag in Rotterdam in de buurt van de Oostmaaslaan ontsnapt. Met honden en helikopters heeft de politie sinds drie uur vanmiddag de wijk uitgekamd. Ook speurden eenheden over de daken.