Dimsum uit China? Welnee, die komen uit Capelle!

Update Thomassen­tun­nel in de A15 vanochtend dicht door ongeluk

9:50 De Burgemeester Thomassentunnel in de A15 is sinds even voor negenen afgesloten vanwege een ongeluk. Bij het ongeluk zijn meerdere vrachtwagens en automobilisten betrokken. Rijswaterstaat adviseert om te rijden via de naastgelegen Calandbrug.