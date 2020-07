Dineren in de Kuip, naast het heilige gras, hoe mooi is dat?

Jongen (15) in zij gestoken in Rotterdam Lombardij­en; één jonge verdachte aangehou­den

20:49 De politie heeft een jonge verdachte aangehouden voor de steekpartij in de Catullusweg in Rotterdam Lombardijen. Daar werd een 15-jarige jongen in zijn zij gestoken. Hij is gewond - maar buiten levensgevaar - naar het ziekenhuis gebracht.