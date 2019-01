Directeur Atletiekunie: te gek voor woorden dat trainer bij andere clubs aan de slag kan

Video Wondergirl Amira pakt kickbok­send de wereld in: ‘Ik wil de top bereiken’

16:03 Haar bijnaam is The Wondergirl en dat is niet voor niets. De pas 9-jarige Rotterdamse Amira Tahri verandert in de (kick)boksring in een geweldenaar. Uit de hele wereld komen aanbiedingen voor optredens. Gisteren gaf ze een clinic voor kinderen in haar thuisbasis, gebouw de Nieuwe Branding in Crooswijk.