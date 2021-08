Directeur gelooft in doorgaan van 40ste editie Rotterdam Marathon: ‘Wij zijn positief gestemd’

Video + Update Geen verband tussen nachtelij­ke beschietin­gen

16:19 Het is weer raak in Rotterdam-Feijenoord: Maandagavond is een woning beschoten aan de Persoonsdam en in de vroege dinsdagochtend een man op de West-Varkenoordseweg. Het zijn de zoveelste schietpartijen in dit deel van Rotterdam-Zuid in de afgelopen weken. Niemand raakte gewond. De politie ziet vooralsnog geen verband tussen de twee schietpartijen.