Directeur MiniWorld is woest na zoveelste lekkage: ‘Dan is het bam, en het water spuit tegen het plafond’

Het is al jaren roeien met de riemen die hij heeft. En dat is elke dag met angst en beven naar het sfeervolle complex op een steenworp afstand van Rotterdam Centraal gaan, om te zien welke ramp zich nu weer heeft voltrokken. De moed zinkt hem vaak in de schoenen. De frustratie zit hoog. Want in de kern is de oplossing simpel: MiniWorld Rotterdam huurt van de gemeente Rotterdam en die zal je toch niet laten verzuipen?