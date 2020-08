Directeur van islamitisch Avicenna College moet terugtreden

Directeur-bestuurder Wim Littooij van het islamitische Avicenna College in Rotterdam moet per direct zijn werk neerleggen. Uit een integriteitsonderzoek blijkt dat hij zich ‘grensoverschrijdend’ en ‘onzuiver’ gedroeg, meldt NRC .

In het rapport staat volgens de krant dat Littooij druk zou hebben uitgeoefend op leden van de medezeggenschapsraad (mr) van de school, nadat zij zich kritisch opstelden.

Ook zou hij zijn personeel hebben gebruikt ‘als pressiemiddel’ in onderhandelingen over zijn contractverlenging, concluderen onderzoekers van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Zij deden onderzoek naar het handelen van de schooldirecteur.

Docenten achter Littooij

Ruim honderd docenten lieten begin april weten zich achter de schooldirecteur te scharen. Dat deden ze nadat de raad van toezicht aangaf niet verder te willen met Littooij.

Van de 110 docenten zetten 104 hun handtekening onder de brief om Littooij aan boord te houden. De boodschap van de docenten was stevig: als Littooij weg moet, leggen wij ook ons werk neer. Het is op dit moment - amper een week voordat de scholen weer beginnen - onduidelijk of zij nog steeds achter dat dreigement staan en dus daadwerkelijk opstappen. Er is nog niemand bereikbaar voor commentaar.

Dat Littooij zijn spullen zou moeten pakken, lag wel in de lijn der verwachtingen. Met zowel de Raad van Toezicht als de mr ligt hij al tijden in de clinch. De mr zou een advies moeten geven over zijn contract, dat per september zou aflopen.

Begin deze maand was een positief advies nog niet uitgebracht door de mr. Personeelsleden vreesden dat dat ook niet meer zou komen.

Examenfraude

De islamitische middelbare school komt voort uit het in 2013 gesloten Ibn Ghaldoun, dat in opspraak kwam na examenfraude. Het gaat school de laatste jaren voor de wind. Het leerlingenaantal groeit rap, er liggen plannen voor een tweede vestiging in Rotterdam-Noord en de inspectierapporten waren tot voor kort lovend. Dat heeft de school volgens docenten voornamelijk te danken aan Littooij.

Sinds twee jaar is de school echter verwikkeld in een interne machtsstrijd en kelderen de resultaten op de havo en vooral het vwo.