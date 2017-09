Dirk Kuyt krijgt plekje op Walk of Fame Rotterdam

Het is voor het eerst sinds tien jaar dat een nieuwe tegel wordt toegevoegd aan de Walk of Fame. De Walk of Fame ontstond in 1989 aan de de Schiedamsedijk in Rotterdam. In 2012 werden de 200 tegels weggehaald. Zestig tegels kregen twee jaar later een nieuwe plek, tussen busstation Zuidplein en Ahoy.



De Stichting Walk of Fame wil weer regelmatig sterren aan de collectie toevoegen. Voorzitter Klaas Hoogerwerf maakte bekend dat het streven is om drie tot vijf nieuwe tegels per jaar te plaatsen.



De Walk of Fame wordt nieuw leven in geblazen vanwege de euforie rond het kampioenschap van Feyenoord. Dat bracht volgens de stichting een 'uniek saamhorigheidsgevoel teweeg, dat nog steeds in harten van vele Nederlanders voortleeft'. Bovendien vindt de stichting dat Kuyt vanwege 'zijn bescheiden en aimabele karakter en zijn maatschappelijke betrokkenheid, als afsluiting van zijn periode als profvoetballer, een blijvend eerbetoon in Rotterdam-Zuid verdiend heeft'.