Dit bedrijf in Barendrecht heeft misschien wel dé oplossing om files fors te doen slinken

column Flirten in de file, mij lukte het niet. Ik was een driftbui op wielen

Je schijnt te kunnen flirten in de file, maar mij lukte dat donderdag niet. Er zat iemand naast me in een knalgroene Aygo, voor wie optrekken al een hele uitdaging was. Ik moest van Capelle naar Rotterdam. Een ritje waar je vroeger nog weleens 20 minuten over deed.

5 november