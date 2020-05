Dit doorzichtige mondkapje moet de horeca veilig én gastvrij maken: 'Je kunt zien of iemand lacht’

Bezoek weer welkom in verpleeg­huis Zilverlin­de: ‘We zijn nuchter, maar dit is toch emotioneel’

21:15 De laatste zeven weken omschrijft bewoner Willem Sinck (83) van verpleeghuis Zilverlinde in Rotterdam als ‘niet leuk’. Daar kwam vandaag verandering in. Zijn dochter Brenda mocht hem eindelijk weer bezoeken. ,,Dat was heel fijn. Ik heb me wel heel vaak afgevraagd wanneer ik m’n dochter weer eens mocht zien.’’