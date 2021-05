Dit experiment moet helpen voorkomen dat miljoenen kilo’s groenten en fruit verloren gaan

Pizzabodems en falafel van groenten, soep van gebutste tomaten en leer van mangoschillen; het zijn zomaar voorbeelden van een bestemming voor groenten en fruit die niet aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoen. Maar overgebleven, eetbare producten zijn ook uitstekend te gebruiken als voer voor dieren en in de chemie. In de praktijk eindigt alleen het overgrote deel in de vergister of als compost. ,,Als je al die kilo's bij elkaar optelt, zie je dat hier pure winst te behalen is’’, stelt projectleider Wendy van Vliet, die kwartiermaker voedselverspilling in Zuid-Holland is.