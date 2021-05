Dit geheime ijsrecept wordt al ruim honderd jaar van vader op zoon doorgegeven

Made in 010 Dit bedrijf stoot jaarlijks twee voetbalvel­den vol ratten het brood uit de bek - en is er nog trots op ook

19 april Brood is in Nederland het meest verspilde product. Dagelijks belanden zo’n 800.000 broden in de vuilnisbak. Of erger nog: op straat, waar het ratten aantrekt en vogels zich er ziek aan eten. Dat het ook anders kan, bewijst GroenCollect. Zij zamelt oud brood in om voer voor varkens en vissen of biogas te maken. Een Rotterdams initiatief dat nu ook de grens overgaat.