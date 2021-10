Dit gezin liet alles achter om een hotel in Oostenrijk te beginnen: ‘We leven in een paradijs’

UPDATE Stilstaan­de auto beschoten in de Zeeuwse­straat in Rotterdam-Feijenoord, daders nog niet aangehou­den

8 oktober Vanuit een stilstaand voertuig is vannacht rond 02.15 uur op een ander stilstaand voertuig geschoten in de Zeeuwsestraat in Rotterdam-Feijenoord. Hierbij raakte de bestuurder niet gewond. Wel werd er aan de buitenkant van de auto een kogelinslag aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden.