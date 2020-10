Dit is de NN Running Day: coronaproof lopen met Lee Towers, publiek én duizenden andere atleten

Marathondirecteur Mario Kadiks noemt het evenement een ‘cadeautje’ voor de lopers. Dat mogen we zelf ervaren tijdens een test op de kwartmarathon. Bij de echte marathonsfeer haalt deze manier van lopen het natuurlijk niet, maar een mooi alternatief is het wel. Gratis bovendien. Het inschrijven via nnrunningday.nl, dat overigens nog steeds kan, en het dowloaden van de noodzakelijke MyTrace-app is een fluitje van een cent. Uit de zes loopevenementen pikken we - vanzelfsprekend - de NN Marathon Rotterdam en de starttijd die speciaal voor deze test is gekozen. Een uitleg aan de hand van enkele vragen.