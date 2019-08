Dit is de reden waarom Forum-voorman Rob Roos toch voor Europa kiest

Man gaat door het lint in supermarkt en smijt tientallen wijnfles­sen stuk

17:00 Een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de Dirk van den Broek-supermarkt in Rotterdam-Overschie compleet door het lint gegaan. Tientallen wijnflessen sneuvelden en veranderden de winkel in een grote glasbak.