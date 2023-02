Dit is de route op Koningsdag: koning begint in Rotterdam-Zuid, pakt daarna een watertaxi

Oranjebit­ter? In Rotterdam doen ze het net even anders, want de koning krijgt een 010-koningsdag­bier

Oranjebitter? Lekker, maar in Rotterdam doen we het deze Koningsdag net effe een tikkie anders. Met een Rotterdams biertje, speciaal gebrouwen voor de koning. Bedacht door de brouwers van Stadshaven Brouwerij in Rotterdam-West, met, uiteraard, een twist van oranje fruit. En nu maar hopen dat WA een ‘vaasie’ wil meedrinken.