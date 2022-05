Dit is een ode aan de metaalbewerkers: ‘Ik ben echt verrast door de trotse vakmensen en hun werk’

Van Nispen legde het allemaal vast in een ode van circa driehonderd zwart-wit portretten, die tot en met zondag te zien zullen zijn op het Rotterdam Photo Festival op het Willemsplein in hartje Rotterdam.

,,Ik ben echt verrast door de metaalbewerkers en hun werk”, erkent Van Nispen, die ook onder meer marathons fotografeert. ,,In coronatijd lag dat stil en dus had ik alle tijd om dit te doen. Wat ik zag, zijn trotse vakmensen die hoogwaardige producten maken”, gaat de Rotterdamse fotograaf verder. ,,Ik maakte een reis door de metaal: van de hoogovens waar de erts wordt omgezet naar grof basismetaal tot aan de schaatsenslijper die zorgt voor wereldrecords.’' De portretten tonen alle disciplines van de metaalsector, met mensen in hun eigen werkomgeving.

Ambachtelijk

Een deel van de portretten schoot Van Nispen in de Rotterdamse regio, waar nog altijd metaalwerkers actief zijn. Hij trok ook het land in om daar het ouderwetse, ambachtelijke handwerk, maar even goed het hoog technologische vakwerk te zien. ,,De metaalbewerker is stoer en gepassioneerd. Het was voor mij onbekend terrein, maar de sector heeft mij gegrepen en daarom wil ik haar een gezicht geven.”

Volledig scherm Een smid met hamer en aambeeld, een verdwijnend beeld van de metaalsector. © Roderik van Nispen

De portretten van Van Nispen zijn te zien in een van de containers bij de noordelijke voet van de Erasmusbrug, waaruit het Rotterdam Photo Festival is opgebouwd. ,,Ik zit in container 3,” zegt de fotograaf.

Rotterdam Photo Fair 2022 XL, Willemsplein 85, 3016 DR Rotterdam, 18-22 mei 2022. De expositie gaat woensdag om 19.30 uur open en duurt tot en met zondag 18.00 uur.

Volledig scherm Een bramer zorgt ervoor dat gegoten producten geen oneffenheden meer hebben. © Roderik van Nispen