Dit is het plan voor de iconische Rotterdamse bieb: geen gekke fratsen, wel een dakpark en flinke aanbouw

Rotterdam­mers mogen meedenken over vernieu­wing iconische biblio­theek

Vijf ontwerpteams gaan aan de slag met de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat in Rotterdam. Zij maken een schetsontwerp, dat vanaf februari te zien is de bieb. De bieb wordt flink gerenoveerd, doel is dat het werk in 2025 begint. Rotterdammer mogen meedenken.

4 november