Dit is hoe het villapark in Prins Alexander eruit komt te zien

De villa-appartementen verschillen in grootte en in prijs. Er komen negen eenlaagse appartementen van 56 tot 112 vierkante meter. Deze kosten tussen ongeveer 369.000 en 625.000 euro. Verder komen er twee tweelaagse appartementen die tussen de 113 en 119 vierkante meter meten met een prijs van 649.000 tot 679.000 euro. De tweelaagse penthouses tussen de 133 en 170 vierkante meter zijn het grootst en daarmee ook het duurst: 1,1 tot 1,3 miljoen euro.

Chinees politiebureau in Rotterdam? Omwonenden verbaasd: ‘Het is een normale familie’

Drie appartementen beschikken over een privéterras en tuin die grenst aan de gemeenschappelijke tuin. De twee penthouses hebben allebei twee balkons of terrassen, waarbij een derde balkon of terras ook mogelijk is. De overige appartementen hebben allemaal een beschut balkon of terras. Ook is er aan de voor- en achterzijde van de woningen ruimte om te parkeren. Het gaat om duurzame woningen, zo komt de warmte uit de grond en wordt er gebruik gemaakt van zonnepanelen.