Dit is ’m: het kleurrijke logo van het songfestival in Rotterdam

Park Maashaven is zeker niet ieders droom

6:30 Meer groen in een wijk of stadsdeel. Het is bijna altijd een garantie tot blijdschap bij omwonenden. Rond de Rotterdamse Maashaven ligt dat gecompliceerder. Het dempen van een deel van deze haven om er een park te creëren, is zeker niet de droom van iedereen. Zo bleek gisteravond tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst. Mede ook omdat men vreest dat de volgende stap het ‘volbouwen’ van de haven is.