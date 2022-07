Dit is misschien wel dé oplossing voor het wereldwijde voedselprobleem

MADE IN 010 Nieuw interieur­tje nodig? Bas timmert al tien jaar aan de weg met zijn eigen ontwerp- en maatwerk­stu­dio

Hij wil er eigenlijk niet meer aan herinnerd worden, want een beetje gênant is het wel. Maar het verhaal hoe Bas de Keijzer van meubelontwerp- en maatwerkstudio Studio VanDe Keijzer voor zichzelf is begonnen, is te mooi om zomaar te laten liggen. ,,In 2011 belandde een Dumpert-filmpje van Lowlands bij mijn toenmalige werkgever, een fietsenwinkel in Vlaardingen. Die dacht dat ik ziek was, terwijl ik stond te feesten. Ik werd op staande voet ontslagen.”

27 juni