Dit is Sjoerd. Hij zegt zijn baan vaarwel en gaat zich volledig richten op het knippen van daklozen

Zijn ontslagbrief - De Vries werkt nu nog in de jeugdzorg - is inmiddels de deur uit. Nog een paar weken en hij mag zich de allereerste voltijd straatbarbier van ons land noemen. Hij hoop dat zijn voorbeeld navolging krijgt, maar daarover zo meer. Eerst maar de vraag: waarom deze opmerkelijke carrièreswitch? ,,Zorgen zit in mijn karakter, dus zo opmerkelijk is het ook niet weer.’’

Het begon 2,5 jaar terug toen De Vries op de Instagrampagina van de Rotterdamse barbershop Schorem een foto zag. Personeelsleden van de zaak waren voor een kappersbijeenkomst afgereisd naar Canada en daar zagen ze een straatbarbier aan het werk. ,,Ik dacht: wauw, dat is tof! Dat wil ik ook.’’ Enig probleem: De Vries is geen kapper. Hij volgde een kapperscursus, maar daar stak hij naar eigen zeggen weinig van op. Meer leerde hij van gewoon praktijkervaring opdoen, dus door het knippen van daklozen.

De afgelopen jaren knipte De Vries honderden daklozen. ,,Vaak in de buurt van opvanglocaties, af en toe ook gewoon op straat. De verhalen sterkten mij enorm om daar mijn werk van te gaan maken: er is zo veel leed in de stad. Ik heb mensen geknipt die een eigen bedrijf en een groot huis hadden, maar door een financiële tegenvaller opeens op straat terechtkwamen. Tegenwoordig zie ik ook veel jongeren met geestelijke problemen: ze hebben geen ggz-indicatie en daarom is er voor hen geen plek in de reguliere opvang. Ze leven soms letterlijk onder de brug.’’

Mercedesbus

De Vries hoopt dat hij met de Straatbarbier een trend heeft gezet: op zijn site kunnen geïnteresseerden zich melden. Wie zijn baan opzeggen om kapper te worden een wel erg rigoreuze stap vindt, kan ook op andere manieren helpen. ,,Mijn droom is een eigen bus waarmee ik door heel Rotterdam rijd om daklozen te knippen. Ik zie het al helemaal voor me: zo’n stoere, zwarte Mercedesbus. Voor die mensen is zo’n knipbeurt soms het enige lichtpuntje van de dag. Het geeft ze ook een stukje eigenwaarde terug. Bovendien bereik ik daarmee ook de mensen die de opvangcentra mijden.’’