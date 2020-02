Dit is waarom de blinde Hein Noortman een pijlsnelle Lotus kocht

Paul Elstak is een van de smaakma­kers van Back 2 the 90’s in Ahoy

17:58 Op het feest Back 2 the 90’s in Rotterdam Ahoy is Paul Elstak vanavond een van de smaakmakers. Zijn agenda staat vol met optredens op dit soort enorme feesten, waarop zijn hits uit de jaren 90 uitzinnig onthaald worden. ,,Het is ongelooflijk hoeveel me dit gebracht heeft.’’